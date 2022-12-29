Силуанов оценил снижение ВВП России в 2022 году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ВВП России по итогам текущего года снизится на 2,7%. По его словам, сокращение отечественной экономики продолжится и в 2023 году.

«Хоть и снижается динамика ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», – сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

В 2023 году снижение экономики продолжится. «Мы будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды, но пока по прогнозам у нас прогнозируется небольшой минус», – уточнил Силуанов.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство РФ ожидает, что спад ВВП по итогам 2023 года составит 1%. По его прогнозу, будущий год может стать легче нынешнего.

В декабре Минэкономразвития России оценило спад ВВП по итогам 2022 года в 2,9%. Накануне глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что ВВП РФ за 11 месяцев 2022 года снизился на 2%. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что снижение российской экономики по итогам года может составить примерно 2,5%.

Москва, Наталья Петрова

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