Ученый РАН предложил вернуться к плановой экономике

Российская экономика должна вернуться к планированию, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

В 1990-х годах Россия сделала резкий разворот к свободному рынку, что привело к «примитивизации российской экономики».

«Мы исключительно на эмоциях поверили, что свободный рынок принесет нам изобилие: 80 сортов колбасы и сыра! Ярким примером следования диктатам свободного рынка стал развал отечественного самолетостроения. Наши самолеты были качественными и надежными. Мы легко могли бы обойтись и без Boeing, и без Airbus», – сказал Гринберг в беседе с РИА Новости.

Он призвал вернуть в экономику планирование, но исключить свойственный советскому времени директивный характер. Специалисты должны оценивать экономические приоритеты и на их основе создавать стимулы для производства нужных видов товаров.

«Сегодня, как ни парадоксально, России необходимо возвращаться к планированию. Речь о плановом хозяйстве, но не директивном, а индикативном. Когда государство стимулирует выпуск [нужной продукции] с помощью субсидий, налоговой и таможенной политики», – пояснил эксперт.

Ожидания запада об обвале экономики в России не сбылись, однако в промышленности наблюдается спад, отметили в РАН. Среди негативных трендов наиболее значимый – снижение объемов промышленного производства. Причинами стали сокращение импорта ключевых компонентов для промышленности, а также экспорта готовой продукции.

Москва, Наталья Рязанова

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