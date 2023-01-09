Эстония ввела запрет на ввоз некоторых товаров из России

В Эстонии с 9 января вступили в силу дополнительные запреты на ввоз российских товаров. Об этом сообщили в Налогово-таможенном департаменте страны.

Дело в том, что 9 января завершился переходный период санкций, введенных Европейским союзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из РФ.

Под запрет попали несколько (видов) потребительских товаров, в том числе косметика, моющие и чистящие средства, одежда, обувь и другое. Ввоз этих категорий запрещен как физическим, так и юридическим лицам.

В том случае, если запрещенные предметы найдут у граждан на границе, они должны быть оставлены, или будут конфискованы.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»