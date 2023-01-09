Без доллара: Индия и Шри-Ланка проведут сделки в рупиях

Индия и Шри-Ланка договорились проводить расчеты в индийских рупиях. Резервный банк Индии разрешил открыть три специальных счета для проведения сделок, пишет Economic Times.

«Резервный банк Индии дал разрешение на три счета востро. Ожидается, что счета начнут работать со дня на день. Это поможет Шри-Ланке использовать кредитные линии в рупиях, открытые Индией», – рассказал источник издания.

Расчеты в рупиях позволят Шри-Ланке покупать товары у Индии и не тратить скудные запасы долларов в условиях кризиса. Что поможет стабилизировать ланкийскую экономику, добавил собеседник.

Индия и Россия также договорились начать расчеты в рупиях уже в декабре 2022 года. При этом Индия раскрыла планы нарастить объемы торговли с Россией.

Saxo Bank сделал «шокирующие предсказания» на 2023 год, где указал, что Китай, Индия и страны ОПЕК+ покинут Международный валютный фонд и откажутся от расчетов в долларах. Из-за этого доллар США потеряет 25% по сравнению с валютной корзиной этих стран, основанный на стоимости нефти.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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