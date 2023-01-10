Bloomberg сообщил о продаже российской нефти намного дешевле ценового потолка

Российская нефть Urals продается по цене вдвое ниже стоимости марки Brent и установленного Западом ценового потолка. 6 января российское топливо торговалось на уровне 38 долларов за баррель в порту Приморска, пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

В тот же день цена на мировой эталон Brent установилась на уровне 78,57 доллара за баррель.

Агентство отмечает, что антироссийские санкции, направленные на топливный сектор, усилили зависимость России от экспорта в Индию и Китай. При этом, стоимость фрахта заметно подскочила. Москве приходится снижать цены на сырье, чтобы обойти конкурентов с Ближнего Востока. Агентство напомнило, что Россия допускала возможность сократить добычу нефти, если цены слишком упадут.

С 5 декабря начали действовать ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и эмбарго ЕС на поставки топлива из России. Указом президента РФ утверждены ответные спецмеры: запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов по контрактам, где предусмотрена фиксированная максимальная цена.

Москва, Наталья Рязанова

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