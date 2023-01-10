Минэнерго: Россия откажется работать с трейдерами, поддержавшими потолок цен

Россия может отказаться работать с трейдерами, соблюдающими ценовой потолок на российскую нефть. Подобный шаг предусмотрен ответными мерами, установленными указом президента, заявили в Минэнерго РФ.

«Указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», – говорится в заявлении министерства.

В Минэнерго пообещали в ближайшее время опубликовать подробный порядок применения ответных спецмер. Специалисты будут мониторить ситуацию, чтобы на основе этих данных скорректировать методы ограничения дисконта в пределах рыночных цен.

«Нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации», – отметили в Минэнерго.

Агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть Urals продается по цене вдвое ниже стоимости марки Brent и установленного Западом ценового потолка.

Москва, Наталья Рязанова

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