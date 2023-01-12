Германия снова будет получать нефть по «Дружбе»

Эмбарго на импорт российской нефти ударило по экономике Германии, так и не сумевшей найти замену для топлива из России, передает китайский телеканал CCTV. Берлину вновь пришлось вести переговоры с Москвой об использовании трубопровода «Дружба» – для транспортировки нефти из Казахстана.

Даже с учетом казахского топлива Берлин не сумеет восполнить запасы. Это уже стало поводом для критики властей со стороны граждан ФРГ. Ряд политиков также негативно высказался из-за низкой эффективности мер правительства по борьбе с нехваткой сырой нефти.

Накануне министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Астана получила устное одобрение Москвы на транспортировку своей нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Германию. Первая партия составит 20 тыс. тонн нефти и покроет месячный объем, передавал «Интерфакс».

В конце 2022 года «Транснефть» подтвердила, что получила заявки на прокачку в 2023 году нефти по «Дружбе» для Германии и Польши. ФРГ уточнила, что это бронь на транспортировку нефти, а не на объемы российского топлива.

Москва, Наталья Рязанова

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