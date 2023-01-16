Всемирный экономический форум пройдет без российских миллиардеров

Сегодня впервые после двухлетнего перерыва в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум (ВЭФ), который завершится 20 января. По данным Bloomberg, из 116 миллиардеров, которые подали заявки на участие, нет ни одного из России и Китая.

Российские бизнесмены были неотъемлемым атрибутом Давоса. Однако в этом году их нет, пишет агентство. Боевые действия на Украине и «остракизм России со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит».

Не будет на форме и ни одного бизнесмена из КНР, «поскольку страна все еще не оправилась от вспышки коронавируса и падения фондового рынка», поясняют аналитики.

Большинство зарегистрировавшихся на ВЭФ бизнесменов из США, Евросоюза, стран Персидского залива и Индии. «Состав списка приглашенных миллиардеров отражает глобальные потрясения, которые происходят в мире на фоне конфликтов, распространения болезней и растущей инфляции», – говорится в статье.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг обедневших российских миллиардеров. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список бизнесменов, больше других потерявших в 2022 году. В тройку антилилеров вошли основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

Москва, Зоя Осколкова

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