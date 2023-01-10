Forbes составил рейтинг обедневших российских миллиардеров

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров, больше других потерявших в 2022 году. В тройку антилилеров вошли основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, пишет Forbes.

Алексей Мордашов потерял 11,1 млрд долларов после включения в санкционный список. Падение котировок привело к потери 8,3 млрд долларов, т.е. почти половины состояния Татьяны Бакальчук. Олег Тиньков лишился 5,9 млрд долларов в результате продажи своего пакета акций TCS Group.

На четвертом месте оказался совладелец Evraz Роман Абрамович, потерявший 5,6 млрд долларов. Теперь его состояние оценивают в 8,7 млрд долларов. Состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова уменьшилось на 5,1 млрд долларов, до 21 млрд, и бизнесмен занял пятую строчку рейтинга. А шестую – бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, ставший беднее на 4,2 млрд долларов. Его состояние теперь оценивают в 7,5 млрд долларов.

Во второй половине списка находятся Виктор Вексельберг (-4,1 млрд долларов), Геннадий Тимченко (-3,97 млрд), Леонид Михельсон (-3,3 млрд), Игорь Алтушкин (-2,8 млрд).

За прошлый год капиталы самых богатых людей на земле сократились на 1,9 трлн долларов. Причиной тому стал шаткий фондовый рынок, конфликт на Украине и скачки инфляции.

Москва, Наталья Рязанова

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