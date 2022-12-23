Богатейшие люди планеты потеряли в 2022 году почти 2 трлн долларов

Капиталы самых богатых людей на земле сократились в 2022 году на 1,9 трлн долларов. Об этом сообщает Forbes USA со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.

В 2020 и 2021 годах совокупное состояние самых богатых людей мира увеличилось на триллионы долларов, но в этом году они столкнулись с шатким фондовым рынком, спецоперацией России на Украине и безудержной инфляцией. «В 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли 1,9 трлн долларов. По данным на 9 декабря их совокупное состояние сократилось с 13,8 трлн до 11,9 трлн долларов. Число миллиардеров также сократилось с 2671 до 2523 человек», – говорится в статье.

Наибольший удар был нанесен по технологическому сектору. Состояние 300 богатейших людей этой сферы снизилось на 1 трлн долларов. Так основатель Amazon Джефф Безос лишился более чем 80 млрд из-за падения почти на 50% стоимости акций своей компании. Проблемы возникли и у материнской компании Google – Alphabet. В результате соучредители корпорации Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли более 40 млрд долларов. Сократился и капитал соучредителя Microsoft Билла Гейтса и бывшего генерального директора Стива Балмера. Марк Цукерберг потерял примерно 78 млрд долларов из-за падения стоимости акций Meta на 66%.

Илон Маск, который в начале года был самым богатым человеком планеты, уступил это место французскому королю предметов роскоши Бернару Арно. Основатель Tesla и SpaceX обеднел на 115 млрд долларов. По словам аналитиков, Маск тратит слишком много времени и денег на свою новую игрушку – соцсеть Twitter.

Однако не только западные миллиардеры теряли капитали. Состояние китайских бизнесменов просело на 620 млрд долларов. Эксперты связывают это с жесткими ковидными ограничениями в КНР, внутренними протестами и падением мирового спроса.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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