Нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли почти на треть в 2022 году

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли увеличились на 28% по итогам 2022 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Выросли как добыча, так и экспорт нефти, сказал он на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Новак отметил, что показатели электроэнергетике, нефтяной и угольной отраслях по итогам прошлого года выросли несмотря на санкции и другие действия недружественных стран.

«Добыча нефти составила 535 млн т. Это на 10 млн больше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн рублей», – приводит его слова пресс-служба правительства РФ.

Новак отметил устойчивость отечественного топливно-энергетического комплекса к внешним вызовам и способность обеспечить энергобезопасность России.

«Топливно-энергетический комплекс в прошедшем году продемонстрировал стабильную работу и реализацию экспортного потенциала, в том числе для формирования значительной части бюджета Российской Федерации», – добавил вице-премьер.

Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) оценил ущерб России от введенного западными странами «потолка» цен на нефть в 160 млн евро ежедневно. По мнению аналитиков, потерянные доходы вырастут до 280 млн долларов в день, когда ограничение будет распространено на продукты переработки с 5 февраля.

Москва, Наталья Рязанова

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