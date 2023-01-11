Из-за лимита цен на нефть Россия ежедневно теряет 160 млн евро

Аналитики Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) оценили ущерб России от введенного западными странами «потолка» цен на нефть. Каждый день РФ теряет 160 млн евро. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в 160 млн евро (172 млн долларов) в день. Потерянные доходы вырастут до 280 млн долларов в день, когда ограничение будет распространено на продукты переработки с 5 февраля <....> Ведущая российская нефть уже продается менее чем в два раза дешевле мировых цен», – говорится в статье.

По мнению ведущего аналитика CREA Лаури Милливирта, эмбарго ЕС на перевозку российской нефти морским путем привело к очень значительным экономическим последствиям для Москвы. Впрочем, в будущем европейским властям стоит рассмотреть вариант ужесточения санкционного давления.

«Дальнейшее снижение ограничения до 25-35 долларов за баррель с 60 долларов по-прежнему будет выше российских производственных и транспортных расходов, но сократит доходы страны от экспорта нефти по крайней мере еще на 100 млн евро в день», – делаю вывод аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»