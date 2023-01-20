ЕС обогнал Китай и Японию по объему купленного у России СПГ

Европейский союз стал лидером по закупке российского сжиженного природного газа. Объемы поставок СПГ в Европу достигли 98 млн тонн, передает «Вести.ру».

Европа как коллективный покупатель обогнал по объемам Японию и Китай, хотя в 2021 году закупала у России около 74 млн тонн СПГ, уступая азиатским странам.

Японский Минфин признал сокращение закупок СПГ на 3% в 2022 году из-за выросшей цены. Но доля российского газа в общем объеме достигла 10% после увеличения импорта на 4,5%. Китай в связи с жесткими ковидными ограничениями в стране стал покупать на 8% меньше газа. Но закупки у России увеличились на 35%, а в стоимостном выражении – на 150%.

Накануне глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что до конца года все страны ЕС полностью избавятся от энергетических ресурсов России. Исключением может стать Венгрия, но по политическим причинам.

Уже в ноябре 2022 года Европа нарастила импорт российского СПГ. За январь-октябрь ЕС купил на 42% больше СПГ из России, чем за тот же период 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

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