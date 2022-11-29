Евросоюз закупил рекордный объем СПГ у России

Европейские страны нарастили импорт российского сжиженного природного газа за первые десять месяцев текущего года. При этом мировые поставки топлива в ЕС также значительно увеличились. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные расчеты.

За январь-октябрь Евросоюз закупил на 42% больше СПГ из России, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля российского топлива в европейском морском импорте составила 16% (17,8 млрд кубометров). Почти весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.

Мировые поставки СПГ в страны Европы за этот период выросли на 64%, до 105 млрд кубометров, приводит РБК данные исследовательской компании Kpler. В результате Евросоюз опередил крупнейшего в мире покупателя СПГ – Китай. За весь прошлый год европейские государства импортировали 155 млрд кубометров газа.

Ажиотажный спрос в Европе дестабилизировал мировой рынок газа. Доходило до того, что некоторые поставщики нарушали контракты и перенаправляли СПГ-танкеры в европейские страны, чем вызвали кризисные ситуации в нескольких странах Азитатского-Тихоокеанского региона.

Брюссель, Зоя Осколкова

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