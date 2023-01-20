В США обанкротилась криптовалютная биржа Genesis

Руководство криптовалютной биржи Genesis подало заявление о банкротстве. Genesis сотрудничала с рухнувшей ранее FTX, в том числе предоставляя последней займы. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, материнская компания криптобиржи Digital Currency Group предпринимала попытки спасти Genesis, а именно, пыталась привлечь инвесторов и сократила треть персонала в ноябре. Но большое число запросов на снятие средств привело к тому, что криптобиржа не правилась со своими долговыми обязательствами.

Несколько дней назад еще одна криптобиржа Coinbase Global заявила о намерении уволить каждого пятого сотрудника – около тысячи человек. Причиной сокращения персонала в руководстве назвали отраслевой кризис.

Следует напомнить, что одна из крупнейших американских криптовалютных бирж FTX 4 ноября сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве. Там же указывалось, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. 13 декабря стало известно о его задержании на Багамах. 28 ноября о банкротстве заявила криптовалютная биржа BlockFi, ранее плотно сотрудничавшая с FTX.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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