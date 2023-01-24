Минприроды оценило увеличение запасов нефти и газа в России в 2023 году

Запасы нефти и газа в России увеличатся за счет новых месторождений, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Прирост нефти и конденсата составит почти 600 млн т, голубого топлива – 675 млрд кубометров.

В 2022 году открыли 34 месторождения углеводородов, включая шесть крупных. Новый источник нефти нашли на Мадачагском месторождении. Газоконденсатные месторождения открыты на шельфе Каспийского моря и в ЯНАО, газовые – в Якутии.

Антироссийские санкции поставили под угрозу не только работы по геологоразведке, но и добычу углеводородов. Благодаря изменениям в закон «О недрах» и указу президента получилось вывести иностранные компании из числа участников отношений в сфере недропользования.

«Все лицензии уже переоформлены. Сокращения объемов добычи полезных ископаемых по ним не ожидается», – приводят слова министра «Известия».

В 2023 году ожидается получение 452 млрд рублей частных инвестиций в геологоразведку и 17 млрд рублей – бюджетных. При этом, порядка 40% консолидированного бюджета страны составляют доходы от минерально-сырьевого комплекса, напомнил министр.

По данным Роснедр, запасов нефти в России на 1 января 2022 года было на 39 лет, газа – на 62 года. Но рентабельных нефтяных запасов – на 33 года, столько можно добыть с использованием сегодняшних технологий.

Москва, Наталья Рязанова

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