Россия будет поставлять СПГ и нефть в Пакистан

Россия и Пакистан предварительно договорились о поставках СПГ и нефти. Первая партия топлива отправится в Исламабад уже в апреле, передает «Вести.ру».

Москва и Исламабад ведут согласование плана энергетической безопасности, который будет включать поставки российской нефти, сжиженного и трубопроводного газа. В него включен экспорт и других видов топлива. Пакистан сможет закрыть около 35% потребности в топливе за счет поставок из России.

«В марте согласуют условия соглашения с Россией, после чего в апреле в Пакистан начнет поступать российская дешевая нефть. Это будет выгодно обеим странам», – сказал пакистанский министр нефти Мусадик Малик.

Россия планировала предложить Пакистану сотрудничество по проектам в сфере электроэнергетики. Наиболее перспективными для Пакистана являются ГЭС и ТЭС.

Москва, Наталья Рязанова

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