Молочная промышленность России почти полностью зависит от импорта из Европы

В России молочная промышленность почти полностью зависит от импорта заквасок из Европы. В стране нет своих биофабрик, отрасль по работе с ферментами «провалилась» в 80-90-е годы, и сейчас ее нужно создавать заново. Об этом пишет РБК со слов игроков отечественного молочного рынка.

Производители молочных продуктов сумели справиться с новыми санкциями, введенными с началом СВО на Украине. Компании наладили поставки оборудования и преодолели сложности с упаковкой. Однако серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», – пояснил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

В первую очередь речь идет о биозаквасках, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. По словам Бачина, в России просто отсутствуют биофабрики для их производства. Те небольшие предприятия, которые сейчас функционируют, покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок.

Производство ферментов практически прекратилось в конце 80-х – начале 90-х годов. В СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория, которая обеспечивала производство необходимыми компонентами. Теперь же технологии производства другие и современные молокозаводы пользуются западными схемами работы, которые не предусматривают производственных заквасок и лабораторий. «Все эти заводы, даже если захотят, не смогут перейти на ту форму производства, которая была 30 лет назад. Это надо создавать опять лаборатории, обучить людей – это не вопрос одного дня, на это потребуется несколько лет», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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