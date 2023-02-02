Минсельхоз пообещал построить фабрики заквасок для сметаны

Молочная промышленность в России обеспечена всеми нужными компонентами и сырьем, заверила пресс-служба Минсельхоза РФ. Министерство пообещало построить две крупных фабрики по выпуску бактериальных заквасок.

«У отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок. Их поставки в Россию продолжаются», – заверили в министерстве.

Власти работают над тем, чтобы простимулировать отечественных производителей пищевых ингредиентов. В Минсельхозе анонсировали строительство двух крупных биофабрик, но не уточнили, в какой период предприятия смогут начать выпуск продукции.

«Реализуется ряд крупных инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Строительство биофабрики в Ярославской области началось в прошлом году. Его планируемая мощность составит 160 тонн продукции в год. Еще одна биофабрика будет построена в Московской области», – анонсировали в министерстве.

Производители молочных продуктов пожаловались на зависимость от импортных заквасок для производства кисломолочных продуктов и сыроделия. Больших биофабрик в России нет, действующие производства едва покрывают 10% потребностей отрасли. В случае введения санкций на ферменты страна может остаться без сметаны, предупредили игроки молочного рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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