Россия отправила за границу более 70 миллионов тонн продуктов

Россия нарастила поставки продовольствия по итогам 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По данным Минсельхоза, за прошлый год российские предприятия отправили на зарубежные рынки более 70 миллионов тонн продукции. «Объем поставок в текущих ценах вырос примерно на 12%», – отметили в министерстве.

Российские продукты поступают почти в 150 стран, что увеличивает вклад страны в мировую продовольственную безопасность. Только за прошлый год появилось свыше 3 тысяч новых региональных пар «продукт – страна». Общая сумма этих поставок оценивается в 1,46 млрд долларов.

В Минсельхозе подчеркнули, что в 2022 году произошла переориентация поставок и была проделана сложная работа по выстраиванию логистических цепочек. При этом ведомство продолжает развивать программы господдержки для производителей.

Москва, Зоя Осколкова

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