ФРГ не пригласила Россию на глобальный продовольственный форум

Организаторы Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству отказались приглашать представителей России на мероприятие.
«Примет ли Россия участие в «Зеленой неделе», вы должны спросить у организаторов, это мероприятие [компании] Messe Berlin. Но я могу вам сказать, что Россия не была приглашена на Global Forum for Food and Agriculture», – заявил представитель Минсельхоза ФРГ (цитата по ТАСС).
Основной темой мероприятия станет «Преобразование продовольственных систем: мировой ответ на множественные кризисы». На форум соберутся около 70 министров сельского хозяйства разных стран. Организаторы заявили, что влияние на продовольственную ситуацию в мире влияют климатический кризис, пандемия коронавируса, конфликт на Украине.
Российский зерновой союз заявил, что международные организации намеренно муссируют тему голода на планете для повышения цен на пшеницу. Хотя основная проблема – отсутствие денег у бедных стран для закупки продовольствия.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что проблемы мировой экономики приобретают хронический характер в результате безответственного и противоречащего здравому смыслу поведения Запада. Западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики и свободной торговли.
Берлин, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube