ФРГ не пригласила Россию на глобальный продовольственный форум

Организаторы Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству отказались приглашать представителей России на мероприятие.

«Примет ли Россия участие в «Зеленой неделе», вы должны спросить у организаторов, это мероприятие [компании] Messe Berlin. Но я могу вам сказать, что Россия не была приглашена на Global Forum for Food and Agriculture», – заявил представитель Минсельхоза ФРГ (цитата по ТАСС).

Основной темой мероприятия станет «Преобразование продовольственных систем: мировой ответ на множественные кризисы». На форум соберутся около 70 министров сельского хозяйства разных стран. Организаторы заявили, что влияние на продовольственную ситуацию в мире влияют климатический кризис, пандемия коронавируса, конфликт на Украине.

Российский зерновой союз заявил, что международные организации намеренно муссируют тему голода на планете для повышения цен на пшеницу. Хотя основная проблема – отсутствие денег у бедных стран для закупки продовольствия.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что проблемы мировой экономики приобретают хронический характер в результате безответственного и противоречащего здравому смыслу поведения Запада. Западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики и свободной торговли.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»