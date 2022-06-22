«Всё это противоречит здравому смыслу»: Запад загоняет проблемы мировой экономики в хроническую форму

Проблемы мировой экономики приобретают хронический характер в результате безответственного и противоречащего здравому смыслу поведения Запада. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня в приветствии участникам Делового форума БРИКС.

«Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», – отметил глава российского государства.

Параллельно, по его словам, постоянно вводятся всё новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов, происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки.

«И всё это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идёт в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран. Как результат – проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты», – заявил Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что, несмотря на все проблемы, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. В частности, товарооборот РФ с государствами «пятёрки» по итогам первых трёх месяцев текущего года вырос на 38% – до 45 млрд долларов.

Москва, Андрей Дорофеев

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