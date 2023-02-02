Россия в 1,5 раза увеличила экспорт рыбы в Китай

Россия в полтора раза нарастила экспорт рыбной продукции в Китай в 2022 году. В стоимостном выражении объем поставок достиг 2,75 млрд долларов и превысил доковидные показатели, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Организация отметила, что до пандемии объемы экспорта российской рыбы в Китай снижались, а теперь тенденция сменилась. В том числе, благодаря восстановлению прямого экспорта в КНР.

В 2022 году Россия отправила в Китай 937 342 тонн рыбопродукции. Это на 52% больше, чем в 2021 году (618,4 тыс. тонн), но на 20% меньше объема 2019 года (1,17 млн тонн). В стоимостном выражении российский импорт в Китай превысил показатель 2021 года на 48%, а 2019 года – на 26%.

«В Топ-3 импортеров российской рыбопродукции по-прежнему входят Китай, Япония, Южная Корея. В прошлом году они суммарно нарастили объем закупок до 1,667 млн тонн (+1,25% к 2021 году). С учетом среднегодового курса доллара экспорт в эти страны оценивается в 370,9 млрд рублей», – говорится в сообщении в телеграм-канале ассоциации.

В 2021 году объем импорта составил более 431,17 млрд рублей. Но разница в суммах возникла еще и по причине волатильности рубля в 2022 году. В перерасчете с долларов на национальную валюту показатель доходности потерял около 14%, пояснили в ВАРПЭ.

Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов, добытых в Приморье и Сахалинской области, в Индонезию увеличились почти в пять раз, а в КНДР – почти в четыре. С Дальнего Востока за границу с начала года отправили 19 150 партий товара общим весом 987 216 тонн.

Москва, Наталья Рязанова

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