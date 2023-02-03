В Госдуме предложили изменить схему расчета платы за вывоз мусора – граждане могут сэкономить

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил рассчитывать плату за вывоз мусора, исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу. Соответствующее письмо направила руководитель комитета Светлана Разворотнева главы Минстроя Иреку Файзуллину, пишут «Известия». При этом собственника двух и более квартир могут вовсе освободить от платы, если в них никто не живет.

Сейчас плата за вывоз мусора (обращение с ТКО) рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека, которые устанавливают региональные власти. В то же время законодательство разрешает применять механизм расчета платы за вывоз мусора исходя из фактически произведенных отходов, но для этого необходимо провести собрание собственников жилья и затем договориться с мусорным регоператором.

Однако управляющие компании и ТСЖ зачастую сталкиваются с сопротивлением регоператоров изменению условий обслуживания, указывает Разворотнева. В связи с этим думский комитет попросил Минстрой обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из количества отходов, если собственники жилья приняли такое решение.

Как отмечают эксперты, расчет по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, позволит собственникам платить более чем вдвое меньше, а юрилические лица могут сэкономить еще больше. В частности, вывоз нескольких контейнеров обойдется торговым центрам намного дешевле, чем вывоз отходов по нормативу с учетом большой площади здания.

Кроме того, парламентарии предложили отменить плату за вывоз мусора для владельцев двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан. Для доказательства того, что помещение пустует, необходимо использовать показания электросчетчиков, отмечают они. Также предлагается не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.

Напомним, в ноябре прошлого года правительство России утвердило возможность перерасчета платы за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов, которые временно не пользуются этой услугой, к примеру, из-за отъезда в командировку или в отпуск. Перерасчет будет предоставлен жильцам, которые отсутствовали больше пяти календарных дней. Новый порядок вступит в силу 1 марта 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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