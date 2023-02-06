Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Россия заняла четвертое место по объему золотовалютных резервов в мире по итогам прошлого года. Возглавил список стран в семнадцатый раз подряд Китай – на конец декабря его золотовалютные резервы составляли 3,31 трлн доллара.

На второй строчке – Япония с накоплениями в 1,27 трлн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных центробанков. Третье место у Швейцарии с активами в 924 млрд долларов.

Россия по итогам 2022 года вернула себе четвертое место среди стран с крупнейшими резервами, сместив Индию на пятую строчку. Запасы России составляют 582 млрд долларов. Резервы Индии достигли 563 млрд долларов.

Кроме того, в топ-10 стран по объему резервов вошли Саудовская Аравия (460 млрд долларов), Гонконг (424 млрд долларов), Южная Корея (424 млрд долларов), Бразилия (325 млрд долларов) и Германия (295 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что Центральные банки мира приобрели в 2022 году максимальный с 1967 года объем золота. Закупки достигли 1 136 тонн, сообщил Всемирный совет по золоту. Главными причинами роста спроса на золото ВСЗ назвал геополитическую неопределенность и высокую инфляцию.

Москва, Наталья Петрова

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