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Вторник, 7 февраля 2023, 13:52 мск

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Иранские «танкеры-призраки» втрое увеличили объем перевозок российской нефти

Иранские суда, которые перевозят российскую сырую нефть, нарастили объемы поставок. Таким образом Тегеран обходит санкции Запада. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, «танкерами-призраками» управляют секретные офшорные компании, которые постоянно меняются. В результате отследить и доказать деятельность в обход введенных США ограничений практически невозможно.

В декабре-январе минимум 16 судов начали перевозить российскую сырую нефть. С момента начала СВО и до введения потолка цен десять иранских танкеров перевозили топливо из РФ. В ноябре объем российской нефти, которую перевезли «танкеры-призраки», достиг порядка 3 млн баррелей, а в январе – увеличился втрое и составил более 9 млн баррелей.

Россия смогла привлечь к перевозкам ее нефти владельцев и операторов судов из Ирана высокими ставками фрахта, утверждает FT. Российские экспортеры добавляют минимум 50% к стандартным рыночным ставкам, а в некоторых случаях бонус может превышать 100%.

По словам экспертов, антироссийские санкции меньше заботят перевозчиков, чем меры, принятые против Ирана или Венесуэлы. Судовладельцы попросту ссылаются на слова продавца, который утверждает, что сырье продается с учетом ограничений. Тогда как иранские грузы проводят больше времени в море, чтобы скрыть происхождение нефти.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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