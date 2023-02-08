Изготовители колбас пожаловались на дефицит оболочки

Оболочка для колбас и сосисок обходится производителям мясной продукции на 25-70% дороже из-за санкций. Бизнес пожаловался на финансовые трудности, но Минсельхоз РФ заверил, что отрасли всего хватает, пишут «Известия».

Фиброузная оболочка используется для упаковки 90% сервелата и сырокопченых колбас. Она поступала в Россию из Европы, пока не ввели санкции. Из семи крупных производителей с российским бизнесом продолжает работать только одна компания во Франции. Остальную оболочку могут поставлять Индия и Китай, но только после аванса. Сроки доставки оболочки по параллельному импорту выросли с 6 до 10 месяцев.

Производители заказывают товар с запасом, что увеличивает затраты на упаковку на 25-70%. В цене продукта 15% приходится на стоимость оболочки. Программа льготного кредитования для мясной отрасли закончилась в 2022 году, но Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил правительство продлить ее действие.

В России такую категорию оболочки не производят, а полимерная пленка отечественного производства уступает в качестве. Комментируя проблему, Минпромторг сослался на параллельный импорт и большие объемы отечественного производства упаковки.

Минсельхоз заверил, что большинство производителей обеспечены сырьем и компонентами для бесперебойного производств колбас и сосисок. Министерство отметило, что в планах увеличить производство в стране оболочек, пищевых ингредиентов и оборудования, а также проработать возможность снизить поставку импортных компонентов.

Ранее производители молочных продуктов пожаловались на зависимость от импортных заквасок для кисломолочных продуктов и сыроделия. Отечественные фабрики покрывают 10% потребностей отрасли.

Москва, Наталья Рязанова

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