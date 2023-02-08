МИД РФ: российская часть зерновой сделки так и не выполнена

Евросоюз не выполнил обещание разблокировать экспорт российского продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Еврокомиссия объявила о снятии ограничений для российских сельхозоператоров. Но фактически санкции продолжают действовать, а платежи по сделкам через «Россельхозбанк» не проходят, пояснил дипломат.

«На самом деле они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств: применять или не применять», – приводит слова Грушко агентство «Прайм».

Украинское зерно продолжает поступать в разные страны, а российские удобрения заперты в европейских портах. При этом, получателем продовольствия чаще всего выступают европейские государства, а не бедные страны на грани голода, куда не доходят и удобрения. Дипломат подчеркнул, что такая ситуация подрывает глобальную продовольственную безопасность.

Только 20 тыс. тонн из заблокированных 262 тыс. тонн удалось отправить в Мозамбик для доставки в Малави. Партия удобрений тронулась в путь в ноябре 2022 года. И это при условии полной оплаты Россией всех расходов, включая «посреднические услуги» Всемирной продовольственной программы ООН, рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«На передачу лишь 10% удобрений под эгидой ООН потребовалось более пяти месяцев. Это чисто гуманитарная акция, на которую вообще никакие ограничения не должны распространяться в принципе. Но если и ее выполнение идет с таким трудом, то можно представить, с какими сложностями сталкивается наш экспорт», – сказал он в интервью РИА Новости.

Ильичев подчеркнул, что при таких условиях Россия не согласится на продление стамбульских договоренностей, поскольку они теряют смысл.

МИД России предлагал скорректировать зерновую сделку с учетом первоначальных целей по обеспечению продовольствием бедных стран. Позже Москва предупредила, что может задаться вопросом о смысле зерновой сделки, если часть о российском экспорте не будет выполняться.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»