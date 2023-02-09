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Четверг, 9 февраля 2023, 09:46 мск

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США не будут вводить санкции против Индии за покупку российской нефти

Фото: freepik.com

США не намерены применять санкционное давление в отношении Индии за покупку нефти из России. Об этом заявила помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Я хочу внести ясность, мы не собираемся вводить санкции против Индии. Наше партнерство с Индией – одно из наших самых важных», – цитирует Донфрид индийский телеканал NDTV.

Напомним, Индия не поддержала антироссийские санкции и продолжила сотрудничать с РФ, увеличив закупки топлива. Кроме того, Нью-Дели отказался применить лимит цен, введенный на российскую нефть ЕС, США и другими западными странами.

Индия третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала всего 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, составив пятую часть от всего объема.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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