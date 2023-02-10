ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти из-за решения России сократить нефтедобычу – Reuters

Страны-участницы ОПЕК+ не планируют никаких действий после того, как Россия объявила о сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки с марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух представителей ОПЕК+.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте добровольно сократит нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Решение принято ради восстановления рыночных отношений на энергорынке на фоне введения западными странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. По словам Новака, при принятии дальнейших решений Россия будет действовать исходя из ситуации на рынке.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва обсуждала с некоторыми участниками альянса ОПЕК+ решение снизить объемы нефтедобычи с марта. За другими подробностями по этому решению он посоветовал обратиться непосредственно к Новаку.

Надо отметить, что цены на нефть пошли вверх после заявления вице-премьера России. Так, стоимость североморской смеси Brent подскочила на 2,27%, до 86,41 доллара за баррель.

Москва, Наталья Петрова

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