Россия сократит добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки

Россия в марте сократить нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Решение принято ради восстановления рыночных отношений на энергорынке.

«Механизм ценового потолка при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада. Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», – заявил Новак.

Текст заявления вице-премьера опубликован на сайте правительства РФ.

Чиновник предупредил, что дальнейшее применение ценового потолка грозит снижением инвестиций в нефтяном секторе, дефицитом топлива. К тому же Запад в будущем может использовать подобную меру в любом секторе мировой экономики, провоцируя новые кризисы.

Сейчас Россия полностью реализовывает весь объём производимой нефти. Но отказывает в сделках тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. Все будущие решения будут приняты только исходя из ситуации на рынке, предупредил Новак.

До введения ценового потолка часть администрации США обеспокоилась, что подобная мера приведет к дефициту нефти на рынке и скачку цен. Подобная ситуация может сложиться, если Россия слишком снизить добычу нефти на фоне решения ОПЕК+ о сокращении добычи.

В Саудовской Аравии предупредили, что введенные в отношении стран-производителей нефти ограничения приведут к дефициту «черного золота». При этом, первыми нехватку поставок топлива ощутят страны, которые больше других нуждаются в энергоресурсах.

Москва, Наталья Рязанова

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