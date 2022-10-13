СМИ: в Белом доме поднялось беспокойство из-за потолка цен на нефть из РФ

Все больше сотрудников администрации президента США беспокоятся, что придуманный ими план по введению лимита цен на нефть из России ударит по ним же после решения ОПЕК+. Вашингтон опасается, что не сможет оставить на мировом рынке достаточно российской нефти, чтобы избежать скачка цен, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, план был сложным: удержать цены на мировом рынке и не дать России слишком зарабатывать на нефти. При этом ограничение не должно было вынуждать Россию слишком уменьшать продажу нефти. Но решение ОПЕК+ о сокращении добычи подстегнет цены, и лимит цен может привести к негативным последствиям для Запада.

Большинство чиновников в Штатах и странах-союзниках подержали идею потолка цен для российской нефти, подтвердили источники агентства. Глава Минфина США Джанет Йеллен продолжает консультации с коллегами из союзных стран и международных организаций об уровне ценового лимита.

Белый дом уже обвинил страны ОПЕК+, что они согласовывают свою энергетическую политику с Россией и фактически встали на ее сторону. Москва предупредила, что не станет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим потолок цен на ее нефть.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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