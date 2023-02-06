Саудиты прогнозируют дефицит нефти из-за санкций

Экономические ограничения, введенные в отношении стран-производителей нефти, приведут к дефициту «черного золота». Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

«Все эти санкции, эмбарго, все это сводится к одному и только одному: недостатку поставок энергоресурсов всех видов, когда они больше всего нужны. Это вызывает у меня беспокойство», – цитирует саудовского министра Bloomberg.

По словам бен Сальмана, Саудовская Аравия придерживается осторожности в вопросах, касающихся добычи нефти, несмотря на прогнозы аналитиков о возможном росте цены марки Brent выше 100 долларов за баррель в 2023 году. «Я поверю в это, когда увижу, и лишь затем приму меры», – сказал министр.

В конце прошлого года Евросоюз и страны G7 ввели запрет на покупку российской нефти. Затем вступило в силу эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, Запад применил потолок стоимости для топлива из России в размере 60 долларов за баррель.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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