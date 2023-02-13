В Польше признали, что Запад проиграл России экономическую битву

Западный экономический блиц-крик против России провалился, заявил польский обозреватель Анджей Щесняк. Вопреки прогнозам, в 2022 году Россия получила рекордно высокую прибыль от экспорта из-за влияния санкционных последствий на рынки.

По его подсчетам, Запад ввел против России 13,7 тыс. санкций, в их числе 11 тыс. после начала специальной военной операции. Это больше общего числа ограничений, введенных в отношении других стран.

«Такой удар должен стереть с лица земли любую экономику. Однако нет, Россия выдержала. В результате это был год самой высокой экспортной прибыли в истории России», – написал Щесняк для Myśl Polska.

Антироссийские санкции повлияли на мировые рынки, взвинтив цены. Поэтому сырьевой экспорт принес Москве дополнительную прибыль. Удачным ходом было введение Россией правила «газ за рубли», которое стало «первым успешным контрнаступлением в экономической войне».

«Это принесло в российскую экономику огромные деньги, которые удалось моментально перенаправить на новые, «дружественные» рынки Азии, Африки и Южной Америки», – отметил обозреватель.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино ранее отметил, что западные санкции принесли российской экономике не ущерб, а дополнительную прибыль. А самые густонаселенные страны: Китай и Индия, успешно заменили Европу в части российского экспорта.

Варшава, Наталья Рязанова

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