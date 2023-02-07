Во Франции признали неэффективность санкций против России

Западные санкции против России принесли российской экономике не ущерб, а дополнительную прибыль, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Он отметил, что страны с самым большим населением на планете: Китай и Индия, успешно заменили Европу по основным статьям спроса на российские товары и сырье. При этом, объем российского экспорта в европейские государства не рухнул, как ожидалось.

«Санкции против России обернулись благом для России! Франция экспортировала 143 млн тонн российской нефти в 2021 году и 160 млн тонн в 2022 году, т.е. +11,9%!» – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Порядка 74% опрошенных французов заявили о бесполезности антироссийских санкций. В сентябре в поддержку ограничений выступили 40%, хотя в марте за ужесточение санкционного режима в отношении России выступали 46%.

Международный валютный фонд признал, что ожидаемого падения российской экономики не случилось и изменил свой прогноз на 2023 год со снижения на 2,3% до роста на 0,3%.

Париж, Наталья Рязанова

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