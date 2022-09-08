Число поддерживающих антироссийские санкции французов снижается: с 46% в марте до 40% в сентябре. Порядка 74% опрошенных заявили о бесполезности ограничений, введенных против России, следует из данных статистической службы Elabe.

Почти треть (27%) респондентов считают качество жизни французов важнее поддержки Украины. Они высказались за отмену санкционного давления на Россию. Чаще за продолжение санкций выступают те, кому не приходится экономит, а французы, едва сводящие концы с концами, выступают резко против антироссийских санкций.

Более половины (52%) французов считают бесполезной также военную и финансовую поддержку Украины для прекращения конфликта. Среди недовольных санкционным режимом и поддержкой Киева представители всех категорий населения и электората, включая избирателей Эммануэля Макрона (56%).

Исследование проведено 6-7 сентября среди 1001 респондента старше 18 лет.

Как сообщал «Новый День», жители Германии и Австрии все чаще высказываются в поддержку президента РФ Владимира Путина и России. И все больше немцев и австрийцев выражают недовольство санкциями против России, которые бьют и по ним.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в угоду диктатуре США в мировых делах приносятся интересы других стран, включая Европу и ее граждан. Западные страны принимают авантюрные решения, и отрыв западных элит от интересов своих собственных граждан все растет.

Париж, Наталья Рязанова

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