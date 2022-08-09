WZ: немцы и австрийцы все больше недовольны санкциями и активнее поддерживают Путина

Жители Германии и Австрии все чаще высказываются в поддержку президента РФ Владимира Путина и России. Параллельно зреет недовольство общества антироссийскими санкциями, отметил обозреватель Герхард Лехнер
Он назвал обманчивым впечатление о единодушной поддержке киевского режима среди граждан Австрии и Германии. «Многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», – написал Лехнер в статье для газеты Wiener Zeitung.
Доводы Владимира Путина наоборот кажутся немцам и австрийцам более разумными. У России и ее лидера в обеих странах внушительное число сторонников.
«Откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой», – считает Лехнер.
Обозреваетль отметил, что все больше немцев и австрийцев высказывают недовольство санкциями против России, которые бьют и по ним.
«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины», – добавил обозреватель.
В середине июля правящая партии ФРГ призвала срочно искать условия для мирных переговоров по ситуации на Украине. В парламенте Германии даже призвали быть готовыми к роспуску НАТО, поскольку достижение мира в Европе невозможно без учета мнения России.
Ранее в Японии предсказали скорую отмену Германией антироссийских санкций. Сложности энергетического кризиса могут подтолкнуть власти ФРГ к такому решению.
Берлин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube