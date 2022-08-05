В Японии предсказали отмену санкций ФРГ против России

Сложности энергетического кризиса могут подтолкнуть власти ФРГ к отмене антироссийских санкций. Страна не учла сильную зависимость от дешевого топлива при введении ограничений против его поставщика, считает обозреватель японского издания Shūkan Gendai.

Автор отметил, что самая мощная экономика в Европе столкнулась с проблемами в промышленности из-за нехватки дешевого газа. Близкая зима грозит жителям новым ростом расходов, и недовольство граждан может повлиять на политическую линию. То есть вынудить Берлин решиться на отмену антироссийских санкций.

В самой Германии уже признали бесполезность санкций против России, пишет Die Welt. Обозреватель Олаф Герсеманн подчеркнул, что Берлин платит Москве все больше за счет подскочивших цен на газ. При этом доходы от экспорта в Германию математически вполне покрывают большую часть расходов на проведение специальной военной операции на Украине.

Импорт из России в ФРГ в физическом выражении снизился на 30%, но эмбарго на уголь, сталь, древесину, цемент и золото вряд ли стали «сигналом» для России, как того хотела Европа.

Как сообщал «Новый День», поступление российского газа в Германию упало до 20% от максимального объема. ПАО «Газпром» снял очередную турбину для планового ремонта, хотя первая до сих пор не установлена на место. Сначала Канада со ссылкой на санкции задержала агрегат у себя. Теперь турбина лежит в Германии, но «Газпром» требует у Siemens документальное подтверждение, что возврат агрегата в Россию не станет нарушением санкций.

Токио, Наталья Рязанова

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