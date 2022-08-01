Путин: Россия не будет работать себе в убыток с недружественными странами

Россия отказалась работать с недружественными партнерами себе в убыток. Но страна останется ответственным поставщиком металлопродукции, заверил президент РФ Владимир Путин.

«Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров», – сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

Президент РФ назвал ограничения для компаний из РФ в рамках антироссийских санкций проявлением недобросовестной конкуренции. Эти меры привели только к подорожанию строительных материалов на глобальном рынке и подстегнули мировую инфляцию.

«Эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку», – пояснил Владимир Путин.

По его мнению, Западу даже «неловко говорить» об этих принципах.

Глава государства напомнил о важности обеспечения внутреннего спроса. Подстегнуть его и объем поставок помогут масштабные программы по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов. А также наращивание объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Владимир Путин отметил, что Россия существует в обстановке «практически агрессии» со стороны недружественных стран.

Правительство России продолжает расширять список недружественных России стран. В него уже вошли Австралия, Великобритания, государства-члены Евросоюза, Канада, Новая Зеландия, США, Тайвань, Япония и ряд других.

Москва, Наталья Рязанова

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