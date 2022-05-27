Путин назвал «практически агрессией» действия Запада против России

Россия существует в обстановке «практически агрессии» со стороны недружественных стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Но и в этих условиях растет интерес ряда государств к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», – сказал глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Заседание проходило в режиме видеоконференции, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что «недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия интеграции». Но несмотря на это зарубежные партнеры, продолжающие работать с Россией, проявляют все больший интерес к ЕАЭС.

Как сообщал «Новый День», представитель Кремля Дмитрий Песков назвал войной действия недружественных стран в отношении России. Он предложил сменить их статус на «враждебные».

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, Запад начал экономическую войну против России с целью сохранить иллюзию доминирования США. А в Госдуме допустили, что эта война может продлиться несколько лет.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса. После ее начала Запад ужесточил санкционное давление в отношении России и ее отдельных граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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