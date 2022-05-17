Песков назвал войной действия Запада против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал войной действия западных стран, предпринимаемые в отношении России. Название «недружественные» для них представитель Кремля предложил сменить на «враждебные».

«То, что делают страны Запада в отношении России, – это война. Мы мягко называем их недружественными государствами, а я бы уже сказал, что эти страны теперь правильно называть враждебными», – заявил Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Россия пыталась договориться с Западом о новых принципах безопасности, но так и не смогла «докричаться». По его словам, коллективный Запад воспринимает как раздражитель само существование России.

«Они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», – цитируют представителя Кремля «Известия».

Песков назвал идеальным штормом нынешнюю ситуацию вокруг России. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин выведет страну туда, где россияне смогут жить «комфортнее, стабильнее и защищеннее».

«Мы сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, которые должны обеспечить и защитить наши интересы. Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах», – заверил Дмитрий Песков.

Как сообщал «Новый День», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой существующему мировому порядку. Ее тревожит сближение России с Китаем, и их призыв к «новым» международным отношениям.

Москва, Наталья Рязанова

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