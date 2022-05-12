Глава ЕК назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает Россию угрозой существующему мировому порядку. Она отметила, что Москва и Пекин призывают мир к «произвольным» отношениям, тогда как Европа выступает за мир, основанный на правилах.

«Россия сегодня – самая прямая угроза мировому порядку. Ее тревожный пакт с Китаем, и их призыв к «новым» – и очень произвольным – международным отношениям. Как и Европейский союз, Япония понимает, что здесь поставлено на карту: не только будущее Украины, Европы. Но будущее мирового порядка, основанного на правилах», – сказала Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросоюз-Япония в Токио.

Заявление политика опубликовано на сайте ЕК.

Глава ЕК подчеркнула, что Индо-Тихоокеанский регион важен для процветания Евросоюза. Поэтому ЕС «хочет играть более активную роль» в регионе и взять на себя больше ответственности.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал европейским странам выйти из Евросоюза, чтобы сохранить суверенитет. Новая схема реформирования ЕС лишит миллионы европейцев возможности влиять на решения союза, а отвечать за предпринятые шаги придется отдельным странам.

Китайский эксперт предложила развивающимся странам скоординировать усилия по уменьшению последствий западных санкций, которые затронули не только Россию, но весь мир. Она призвала Китай, Индию, Индонезию, Бразилию и другие государства, сохранившие нейтралитет в связи с западными санкциями, договориться о темном финансовом и торговом сотрудничестве.

Токио, Наталья Рязанова

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