Володин посоветовал странам ЕС покинуть союз

Европейские страны смогут сохранить суверенитет, если выйдут из Евросоюза, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Новая схема реформирования ЕС лишит миллионы европейцев возможности влиять на решения союза, уверен политик.

«Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться», – пояснил Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что отсутствие единого мнения у стран ЕС уже показало себя в ситуации принятия санкций против России. Если союз откажется от принципа солидарного принятия важнейших решений, государства окончательно лишатся суверенитета. При этом будет сложно призвать кого-либо к ответственности в случае скачка цен или роста безработицы по итогам принятых руководством ЕС решений.

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь – выход из Евросоюза», – подвел итог спикер российской Госдумы.

Напомним, Европарламент 4 мая принял резолюцию о необходимости глубокого реформирования Евросоюза. В числе одобренных решений – отмена принципа единогласного принятия важнейших решений. Депутатам Европарламента предложено передать полномочия национальных правительств в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны.

Москва, Наталья Рязанова

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