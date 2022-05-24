Япония назвала российскую спецоперацию подрывом мирового порядка

Российская военная спецоперация на Украине подрывает мировой порядок и является вызовом принципу ООН, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Действия России на Украине являются прямым вызовом принципам ООН и подрывом основ мирового порядка», – сказал Фумио Кисида на встрече стран-участниц четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

Президент США Джо Байден подчеркнул, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и прав человека. И странам QUAD предстоит поработать на поле защиты этих принципов.

«Фундаментальные принципы международного порядка, территориальной целостности и суверенитета, международного права, прав человека всегда должны защищаться, независимо от того, где они нарушаются в мире», – цитирует американского лидера телеканал NHK.

Саммит QUAD с участием Японии, США, Индии и Австралии проходит в Токио. Все страны участницы согласились работать над тем, чтобы в Индо-Тихоокеанском регионе не происходило потрясений, подобных украинскому конфликту.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой существующему мировому порядку. По ее мнению, Москва и Пекин угрожают миру, призывая страны к новым, очень произвольным международным отношениям. В Китае уже звучали призывы объединить страны, сохранившие нейтралитет в отношении антироссийских санкций.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в грабеже в связи с заморозкой российских активов на 300 млрд долларов. В Минфине РФ отметили, что это почти половина золотовалютных резервов страны.

«О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Токио, Наталья Рязанова

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