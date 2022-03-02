«Они рушат весь мир»: Запад запустил процесс всеобщего «обнуления»

Коллективный Запад запустил процесс «обнуления» мировой системы, развязав гибридную войну против России. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, Украина в этом процессе оказалась полем столкновения противоречий.

«То, что сегодня происходит в мире, я бы так выразился, – сотни учебников и книг по геополитике, конфликтологии, политологии можно смело использовать для растопки буржуек в европейских домах, которые замерзают без российского газа. Вся эта история между Россией и коллективным Западом – это не про Украину. Украина в данном случае – триггер, поле столкновения для политических противоречий, которые накопились за последние два десятилетия. То, что сегодняшняя украинская власть добровольно за относительно небольшие деньги предоставила собственную страну и народ под такой эксперимент, они за это еще ответят перед Богом и людьми», – подчеркнул Мартынов.

Политолог отметил, что нынешняя геополитическая ситуация почти идентична противостоянию первой половины прошлого века, апогеем которого стала Вторая мировая война. «Такое впечатление, что вот этот гнойник, чирей европейской русофобии, который воспалялся и зрел все эти годы, – а он гораздо старше, чем 30 лет новейшей истории без Советской страны – взорвался гноем совершенно отвратным, зловонным. Посмотрите, что они делают, вопреки здравому смыслу и логике, инстинкту самосохранения. Такой выплеск последний раз был в прошлом веке, и его следствием была Вторая мировая война», – пояснил он.

При этом Мартынов обратил внимание на полную готовность Запада к нынешней ситуации, тогда как для россиян война на Украине была гипотетической историей – «некий риторический инструментарий в тех или иных дебатах, ток-шоу или каких-то дипломатических переговорах». «Для нас Украина никогда чужой не будет. Это часть России, часть нашего народа. Это – как руку или ногу отрезать, или, когда вам делают операцию на какой-то части тела… Сейчас такое настроение у подавляющего большинства российского общества. Идет серьезная операция на нашем общем теле по удалению опасных метастаз, а все мы – пациенты в данном случае. Мы надеемся, что хирург умеет и знает, что делает, и что это приведет к тому результату, которого нам бы всем хотелось», – отметил эксперт.

«Запад подготовил информационную агрессию – посмотрите, как синхронно и слаженно действуют все, начиная от ботов в соцсетях и заканчивая ведущими европейскими политиками, которые под копирку наперегонки выдают по 80-100 новостей в день с русофобскими заявлениями. Они реально готовились к этому. Такое впечатление, что весь мир сошел с ума», – констатировал Мартынов.

По его оценке, в этот процесс вписывается ситуация с пандемией коронавируса – когда прозвучал западный тезис о «новой нормальности», а позже стал очевиден постковидный синдром. «Нам вбивали в голову тезис про «новую нормальность». Даже у нас тут кто-то повторял за европейцами. А в итоге мы сейчас видим, что эта «новая нормальность» и постковидный синдром произвели сильные когнитивные изменения у людей всего мира, и самое страшное – привели к когнитивному изменению в мировых элитах, которые сейчас в принципе оторвались от реальности. Они забыли простые истины, притуплены рефлексы и инстинкты, в том числе, инстинкт самосохранения», – уточнил эксперт.

По его мнению, привычный мир уходит в прошлое. «Архитектура мировой безопасности, тот миропорядок, к которому мы привыкли – в том числе экономический, политический и социокультурный – базировался на понимании возможности самоуничтожения цивилизации, когда появилось так называемое оружие сдерживания – атомные бомбы, которые могли несколько сот раз уничтожить планету. Но вот это «ковидло» – не знаю, конспирологически специально или случайным образом – наложило постковидный отпечаток для ускоренной деградации международных отношений, которые деградировали и ранее, но были какие-то тормоза. А тут сорвало просто все. Что в голове у этих людей – сложно понять», – отметил он.

Как полагает Мартынов, весь комплекс действий Запада в отношении России создает ощущение последнего шанса – «сломать об колено, напугать, посеять панику». «Всем страшно в той или иной степени. Но надо сказать, что первый шок, в общем-то, прошел. Сейчас больше включаются рациональные компетенции. И если на этот испуг нас не возьмут, и мы устоим в этом положении, то, скорее всего, мир изменится. И Россия изменится тоже – станет одним из ведущих центров этого нового мира. Это совершенно точно. А если «киксанем» – окажутся правы те, кто разрабатывал все эти сценарии и мероприятия, и боюсь, что на многие годы вперед нас ждет период полураспада и глубокой деградации», – подчеркнул он.

«Каким будет новый мир, не знает никто – ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Лондоне. Нигде не знают. По сути, то, что они сейчас делают, – давят не только на нас. Надо понимать, что они рушат мир в принципе, и свой мир тоже. Если в прошлом веке, чтобы разрушить весь мир, «обнулить» его, подвергнуть перезагрузке и сжиганию долгов и проблем, нужна была мировая война с десятками миллионов жертв, то сегодня, мягко говоря, не очень получается классическая мировая война. Они «обнуляют» весь мир через вот такую глобальную гибридную войну – может быть, без десятков миллионов прямых жертв в виде рек крови и концлагерей и так далее. Но то, что в этом процессе «сгорят» десятки, может быть сотни миллионов людей, очевидно. Это уже происходит. Сколько людей в мире погибло от этого коронавируса… И какой следующий вирус будет – вопрос», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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