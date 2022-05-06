Небензя назвал грабежом захват российских активов на Западе

США и страны Евросоюза грабят Россию в традициях Дикого Запада, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он назвал беспределом захват российских активов.

«Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Постоянный представитель РФ напомнил, что западные страны заморозили российские активы почти на 300 млрд долларов. В Минфине РФ отметили, что это почти половина золотовалютных резервов страны.

Накануне президент Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что страны ЕС используют конфискованные «подсанкционные активы России» для оплаты ущерба, причиненного Украине во время военной спецоперации.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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