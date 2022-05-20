Мишустин назвал санкции попыткой сохранить иллюзию доминирования США

Запад начал против России экономическую войну с целью сохранить иллюзию доминирования США, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул нелегитимность антироссийских санкций, которые подвели мир к масштабному экономическому кризису.

«Государства, развязавшие против нас настоящую экономическую войну, преследуют собственные интересы. Их цель – ограничить наш суверенитет, сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике», – заявил глава кабмина РФ на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ.

Мишустин отметил, что введенные против России и Белоруссии санкции полностью нелегитимны. Они нарушают торгово-инвестиционные связи и уже поставили мир на грань масштабного экономического кризиса. При этом, принятые Западом меры бьют по нему же.

Премьер-министр подчеркнул, что координация действий стран-участниц СНГ имеет сейчас особую актуальность. Участникам нужно сделать больший упор на возможности и ресурсы внутри содружества, укреплять технологическую и продовольственную безопасность.

В Госдуме допустили, что полномасштабная война коллективного Запада против России продлится несколько лет. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что отечественная экономика пережила первый шок от введенных санкций и выдержать их поможет разумность в финансовой и бюджетной политике.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на признание суверенитета Донецкой и Луганской республик. После начала военной спецоперации по защите населения Донбасса частота принятия антироссийских санкций резко возросла.

Москва, Наталья Рязанова

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