В Госдуме оценили сроки глобальной войны коллективного Запада против России

Полномасштабная война коллективного Запада против России может продлиться несколько лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его мнению, в условиях этого конфликта России важно совершить «левый» разворот.

«Начну с главного вопроса, который всегда, к сожалению, наверное, в ближайшие месяцы и годы будет в повестке Госдумы – это ответ на ту войну, объявленную – не объявленную, против России, стран НАТО, западного мира – санкционная, блокадная, экономическая, гибридная. Поэтому главным вопросом в повестке дня является вот этот наш «ответ Чемберлену», как сказали бы наши прежние руководители советских времен», – отметил Нилов.

По его мнению, главным ответом на шаги Запада мог бы стать «левый» поворот. «Выводом из всей этой войны против России может быть и, считаю, должен быть вот этот вот разворот: не хотели строить отношения с капиталистической Россией, будете строить отношения с социалистической Россией, да плюс коммунистический Китай, и посмотрим, чья возьмет», – заявил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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