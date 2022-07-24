Кабмин России вновь расширил список недружественных стран

Правительство России включило Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн (коронные владения Великобритании) в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, ее компаниями гражданам. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Как отметила пресс-служба кабмина России, острова Гернси и Мэн поддерживают антироссийские санкции, введенные Великобританией, а власти Багамских островов «ввели запрет на любые операции с Банком России, Минфином и рядом российских кредитных организаций».

Документ утвержден для реализации указа президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Согласно указу, граждане РФ и российские компании, регионы и муниципалитеты, а также само государство, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях с помощью специального счета «С». Для этого на имя иностранного кредитора в российских банках создаются рублевые счета «С». Выплаты будут перечисляться в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка на день платежа.

Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц.

Напомним, 22 июля правительство РФ расширило перечень недружественных государств, в список были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Москва, Наталья Петрова

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