«Награда нашла героев»: правительство РФ пополнило список недружественных государств

Правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных государств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Распоряжение принято для реализации указа президента от 23 апреля 2021 года №243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», – говорится в сообщении.

Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Согласно новому распоряжению, за Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.

«Утверждённый правительством перечень не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», – отметили в кабмине.

Как сообщал «Новый День», в апреле текущего года на основании другого указа президента РФ – «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» – правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства-члены Европейского Союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Москва, Андрей Дорофеев

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